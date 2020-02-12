البعثة الأممية: منع رحلاتنا الجوية من وإلى ليبيا يعرقل جهودنا

أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، عن أسفها واستنكارها لعدم حصول رحلاتها الجوية الدورية التي تنقل موظفيها من وإلى ليبيا على إذن من الجيش الليبي للهبوط في ليبيا، لافتة إلى أن هذا الأمر تكرر في عدة مناسبات خلال الأسابيع الماضية.

وقالت البعثة في بيان أصدرته وخصت بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه، “نعرب عن قلقنا البالغ إزاء هذا الأمر حيث إن منع الرحلات الجوية من السفر من وإلى ليبيا سيعرقل بشدة مساعينا الإنسانية والمساعي الحميدة التي نبذلها في الوقت الذي يعمل فيه جميع موظفينا بلا هوادة للمضي في الحوار الليبي-الليبي في مساراته الثلاثة وتقديم المساعدة الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين الأكثر تضرراً من النزاع”.