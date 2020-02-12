البعثة الأممية في ليبيا تعرب عن أسفها لعرقلة رحلاتها الجوية

أخبار ليبيا24

أبدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الأربعاء خشيتها من عواقب وخيمة على جهودها بسبب عرقلة رحلاتها الجوية من وإلى ليبيا.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة عن أسفها لمحاولات عرقلة عدم حصول رحلاتها الجوية الدورية التي تنقل موظفيها من وإلى ليبيا على إذن من القوات المسلحىة العربية الليية للهبوط في ليبيا.

وأشارت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عبر بيان لها عبر موقعها الرسمي أن هذا الأمر تكرر في عدة مناسبات خلال الأسابيع الماضية.

وأبدت البعثة قلقها البالغ إزاء هذا الأمر حيث أن منع رحلاتها الجوية من السفر من وإلى ليبيا سيعرقل بشدة مساعيها الإنسانية والمساعي الحميدة التي تبذلها، في الوقت الذي يعمل فيه جميع موظفيها بلا هوادة للمضي في الحوار الليبي- الليبي في مساراته الثلاثة وتقديم المساعدة الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين الأكثر تضرراً من النزاع.

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