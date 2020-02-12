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قرار مجلس الأمن: التصدير غير المشروع للنفط يقوض حكومة الوفاق ومؤسسة النفط

تم النشر منذُ 44 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا يمدد نظام العقوبات المفروضة على ليبيا، محذرا من أن «التصدير غير المشروع للنفط يقوض حكومة الوفاق والمؤسسة الوطنية للنفط».

وتناول القرار، الذي حمل الرقم 2509، «تدابير حظر توريد الأسلحة وحظر السفر وتجميد الأصول، والإجراءات المتعلقة بصادرات النفط غير المشروعة»، كما مدد قرار مجلس الأمن ولاية فريق الخبراء المعني بالعقوبات على ليبيا حتى 15 مايو 2021، حسب ما نشره موقع مجلس الأمن أمس الثلاثاء.

وأكد القرار «الالتزام الراسخ بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية»، مشيرا إلى أن «التصدير غير المشروع للنفط بما في ذلك النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة من ليبيا يقوّض حكومة الوفاق والمؤسسة الوطنية للنفط، ويشكل تهديدا للسلام والأمن والاستقرار في ليبيا».

وصدر القرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بعد موافقة 14 دولة من إجمالي أعضاء المجلس (15 دولة)، وامتناع روسيا عن التصويت.

وفي سياق متصل، قال السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفيتشا إن القرار يهدف إلى «توقيف السفن المشتبه فيها، والتصدي للاستغلال غير المشروع للنفط»، منوها بأن القرار قادته كل من بريطانيا وألمانيا، معتبرا هذه الخطوة «لصالح جميع الليبيين».

ومن المقرر أن يبحث مجلس الأمن بعد ظهر اليوم الأربعاء، دعم وقف إطلاق النار في ليبيا بعد أن أفادت تقارير بأن المملكة المتحدة تعدّ قرارا سيكون أول مشروع قرار مكتوب مُلزم منذ بدء حرب العاصمة في أبريل الماضي.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • نحن فى زمن القوة وقرارات مجلس الامن حبر على ورق بلوها واشربوا ميتها فتهريب السلاح والمرتزقة من سوريا يتم علنا ومن وضع هذا القرار حمار يتناقض مع ابسط قواعد الديمقراطية فى ان مجلس النواب الليبى هو صاحب الحق فى التصرف فى ثروة الشعب اللييى وليس امعة عميل لقوى الشر العالمى لهذا نجد فشل ذريع للامم المتحدة فى حل كل الازمات وتحول العالم الى غابة ففى اليمن وفلسطين صدرت قرارات عدة القيت فى الزبالة

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  • واضح ان شهادة سلامة الزور اوهمت مجلس الامن ان فى ليبيا حكومة وفاق ولم يقل لهم ان نواب الشعب رفضها مرتين وان صلاحيتها انتهت بعد انسحاب نصف الاعضاء واصبحت حكومة المليشيات الاخوانية التى تجلب مرتزقة باموال الشعب الليبى وان مجلس الهم لايريد تقويض حكومة المليشيات فى دعم الارهاب وجلب مرتزقة لنشر الفوضى والارهاب وقال ايه مجلس الامن يدعم السلم الدولى كان زمان فالان يدعم الارهاب علنا وبلا حياء ولا خجل بدلا من ان يصدر قرار بمعاقبة من انتهك قرار الحظر وهى تركيا علنا وارسل ارهابيين ومرتزقة اتفوووه عليكم يامن تدعمون الارهاب

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