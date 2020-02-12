الصيد: خطط سلامة في ليبيا.. لا سلامة لنا فيها

همسة يونس- بوابة إفريقيا الإخبارية |

12 February, 2020

انتقدت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، رانيا الصيد، موقف رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا غسان سلامة، تجاه تعامله مع ملف الأزمة الليبية.

وقالت الصيد، في تصريح خصت بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه، “جميع المسارات المتفرقة حول عواصم العالم واللجان المنبثقة عنها هو عمل بديل عن مشروع الدستور الليبي الصادر من هيئة منتخبة من الليبيين والليبيات، الذين تم منعهم من إبداء رأيهم فيه بنعم أو لا، ليكونوا شركاء في بناء الوطن، الآن مضطرين للتحول إلى متفرجين على العالم وهو يقرر كيف نوزع ثروتنا وكيف تكون اللامركزية، وأين سيكون مقر عاصمتنا، وكيف سنعيش، ومن سيحكمنا بعيدا عن ليبيا وإرادة الليبيين”.

وتابعت الصيد “لجان اقتصادية وسياسية وأمنية هي قاعدة دستورية جديدة يعد لها سلامة بعيدا عنا بحجة رفع معاناة الشعب الذي انتزع حقه في الاستفتاء، والذي يعاني ويلات الحرب والنزوح، وسيعاني وضع اقتصادي مزري بعد إقفال الموانئ النفطية ليتعثر كل شيء وتنجح خطط سلامة التي لا سلامة لنا فيها”، بحسب تعبيرها.