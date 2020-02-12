الآغا: مركزي طرابلس يفرض إجراءات تعسفية على مصارف المنطقة الشرقية

ليبيا – علق رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي الآغا على كشف صادر من المركزي طرابلس بخصوص مبيعاته للعملة الأجنبية للمصارف التجارية خلال شهر يناير،قائلاً:” لو القينا النظر على المصارف التي ادارتها العامة في الشرق ستلاحظ الظلم الواقع على هذه المصارف من خلال ممارسات واجراءات تعسفية تمنعها من الاستفادة من عمليات بيع العملة بصورة عادلة”.

الآغا وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي”فيس بوك”أمس الثلاثاء أضاف:”ستجد أن مصرف التجارة والتنمية لم يتحصل على دولار واحد مقابل فتح اعتمادات أو حوالات أو 10000 للأغراض الشخصية”.

وتابع:”مصرف الوحدة تحصل على خمسة ملايين دولار لغرض فتح اعتمادات ونصف مليون دولار للحوالات ولا شئ لـ10000 للأغراض الشخصية وبمقارنته بمصرف صغير وخاص كمصرف المتحد الذي تحصل على ثمانية وتسعون مليون دولار”.

رئيس لجنة السيولة خلص إلى القول:”كذلك الحال لمصرف التجاري الوطني لهذه الأسباب هذه المصارف لازالت تعاني من أزمة سيولة بعكس باقي المصارف خطرها على المركزي طرابلس حول ايرادات النفط صفر”.

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