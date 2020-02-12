لنقي ضمن قائمة 40 شخصية نسائية مؤثرة في العالم

أدرجت الناشطة الليبية زهراء لنقي في قائمة تصنيف Athena 40 لعام 2020 التي تضم النساء المبتكرات والملهمات حول العالم بناء على ترشيحات الجمهور ، والتي يتم التصويت عليها من قبل لجنة من المحكمين المستقلين.

ويضم التصنيف أفضل أربعين امرأة تدفع إلى الأمام وتحدث تغييراً إيجابياً في مجتمعاتها وتدعم النساء والفتيات الأخريات في التطوير من مهاراتهن ويتم نشر قائمة ATHENA 40 كل عامين، لتضم قائمة النساء المميزات ممن تركن بصمة في تطوير ريادة الأعمال بين النساء وتطوير ودعم الأفكار والمشاريع التي تطلقها النساء.

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