الصين تطالب الأمم المتحدة بالحذر بشأن “العقوبات على ليبيا”

طالب نائب الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة “وو هايتاو” مجلس الأمن بتوخي الحذر بشأن مسألة العقوبات المفروضة على ليبيا .

وأشار هايتاو في كلمته أمام مجلس الأمن إلى أنه من الضروري أن يواصل المجتمع الدولي تنفيذه الصارم لحظر الأسلحة، والامتناع عن التدخل العسكري أو أي أعمال أخرى قد تؤدي إلى تصعيد النزاع، مضيفاً أنه يتعين على المجتمع الدولي احترام سيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها قبل فرض أي عقوبات أو إصدار أي قرارات قد تؤثر على البلاد التي تواجه تحديات عديدة حسب وصفه.

وتأتي كلمة المبعوث الصيني بعد تبنيه قراراً بتمديد الحظر على صادرات النفط غير المشروعة من ليبيا وتمديد ولاية فريق الخبراء الذي يساعد لجنة العقوبات الليبية التابعة لمجلس الأمن.

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