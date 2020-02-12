اخبار ليبيا الان

ليبي ضمن أفضل 50 مديرا تنفيذيا في قطاع النفط

تم النشر منذُ 28 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اختير أحمد علي اعتيقة الرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية للاستثمارات البترولية ابيكوم ضمن أهم 50 رئيسا تنفيذيا في قطاع النفط والغاز والطاقة في منطقة الشرق الأوسط وفقا لتصنيف موقع Oil and Gas MiddleEast

تصنيف اعتيقة جاء استحقاقا لما شهدته شركة الاستثمارات البترولية العربية التي يتولى إداراتها من زيادة في ميزانيتها العمومية بنسبة 6.2 % إلى 7.4 مليار دولار في عام 2019.

وبذلك تحصلت الشركة المملوكة لعشرة أعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط ، على تصنيف مُصدر طويل الأجل، ما يعد إنجازا بالمقارنة مع ما تشهده أسواق النفط من تقلبات ويعد موقع Oil and Gas MiddleEast بمثابة مصدر أساسي لصناع القرار في قطاع التنقيب والإنتاج.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك