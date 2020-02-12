إنقاذ 81 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

أنقذ خفر السواحل الليبي 81 مهاجرا قبالة السواحل الليبية وأعادهم إلى مراكز الاحتجاز بالعاصمة طرابلس.

وأشارت المنظمة الدولية للهجرة إلى أنها عرضت المساعدة الطبية على من وصفتهم بالمعتقلين من قبل خفر السواحل الليبي في حين لم يتضح بعد من أين غادر المهاجرون وأين تم إنقاذهم.

وأضافت المنظمة أن من بين المهاجرين 18 امرأة و4 أطفال فيما أفادت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي بأن العدد الإجمالي للمهاجرين الذين اعترضهم خفر السواحل الليبي في الشهر الماضي ارتفع بنسبة 121% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

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