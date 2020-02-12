واشنطن والقاهرة يتفقان على ضرورة مكافحة الإرهاب في ليبيا

العنوان_واشنطن

التقى سامح شكري وزير الخارجية المصري، في واشنطن روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي، و تناول اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.

أكد شكري وأوبراين خلال المقابلة على ضرورة تعزيز التنسيق بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية حول القضايا الإقليمية المرتبطة بالشرق الأوسط، وبشكل أخص الأزمة السورية والوضع في ليبيا، بما في ذلك ضرورة مكافحة الإرهاب والتصدي لانتقال المقاتلين الإرهابيين إلى ليبيا، ومنها إلى دول الساحل والصحراء، وبما يدعو إلى تكثيف التنسيق والتعاون لتعزيز الأمن والاستقرار بالقارة الإفريقية والقضاء التام على ظاهرة الإرهاب.

كما تم استعراض تطورات المفاوضات الخاصة بسد النهضة وسعي الإدارة الأمريكية للتوصل إلى اتفاق يحقق مصلحة الدول الثلاث.