تقرير للبنتاغون يؤكد ارتفاع أعداد المرتزقة في ليبيا

قدمت المفتشية العامة في البنتاغون تقريرها حول أنشطة مكافحة الإرهاب في شرقي وشمالي وغرب أفريقيا الفترة ما بين 31 أكتوبر و 31 ديسمبر 2019، مشيرة إلى ارتفاع أعداد المرتزقة في الربع الأخير من العام الماضي في ليبيا بشكل ملحوظ.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إن وجود المرتزقة ارتفع بشكل ملحوظ في ليبيا في الربع الأخير من العام الماضي من 200 مرتزق في شهر سبتمبر الماضي إلى ما بين 800 و 1400 مرتزق بنهاية العام المنصرم.

وقدمت المفتشة العامة في البنتاغون تقريرها الذي أشار إلى أن وجود روسي في شمال إفريقيا، وهو ما يمثل تحديا هاما للولايات المتحدة وحلفائها حسب ما ورد بالتقرير، كما أورد التقرير سقوط الطائرة بدون طيار التي كانت تحلق في الأجواء الليبية والتي تم إسقاطها من قبل دفاعات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر وهو ما يمثل تحديا أمام الوجود الأمريكي في جنوب المتوسط.

وأوضح التقرير مدى تأثر وجود الولايات المتحدة في المنطقة وربط بين استهداف حركة الطائرات الأمريكية فوق الأراضي الليبية والضرر الذي ألحقه بأنشطة الولايات المتحدة في غرب إفريقيا، بينما أشار التقرير أيضا إلى أن واشنطن تتمتع بعلاقات تعاون محدودة في مجال مكافحة الإرهاب مع حكومة الوفاق الوطني في ليبيا.

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