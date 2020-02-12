الشهر المقبل.. انطلاق الملتقى الدولي لدعم المصالحة الليبية بالجزائر

تعتزم المنظمة الطلابية “التحالف من أجل التجديد الطلابي الوطني”، وتحت رعاية المجلس الإسلامي الأعلى، إلى عقد الملتقى دولي يسعى لدعم المصالحة الليبية، تحت عنوان “أثر الإسلام في وحدة الغرب الإسلامي ودور الزوايا والعلماء والأعيان في إحلال السلام في ليبيا” بالجزائر العاصمة الشهر المقبل.

ومن المقرر أن يبحث الملتقى كل المسارات الممكنة والمتاحة لحلحلة الوضع الليبي وإيجاد سبل لحقن الدماء وإرساء السلم والمصالحة الوطنية، بتفعيل دور الزوايا والعلماء والأعيان من خلال المساهمة في تفعيل الدبلوماسية الدينية والشعبية، كذا صياغة ميثاق شرف جامع يصلح بين الأشقاء الليبيين.

كما يستضيف الملتقى عدد من العلماء وشيوخ الزوايا وأعيان التوارق والقبائل الحدودية، بالإضافة الى خبراء وأساتذة متخصصين في الشأن المغاربي وهيئات إقليمية على شاكلة رابطة علماء الساحل ورئيس منتدى علماء افريقيا وجمعية العلماء المسلمين الجزائريين.

ويهدف الملتقى الى الارتقاء بدور الجامعة والطلبة وتقريبهم من الواقع، بحيث ينقلهم من التنظير الى التطبيق في الميدان العملي والمساهمة في إيجاد الحلول للأزمة الليبية.