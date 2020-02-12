قرار من 55 نقطة لإنهاء الصراع الليبي أمام مجلس الأمن

يستعد مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرار يدعم خارطة طريق أممية من 55 نقطة لإنهاء الحرب في ليبيا ويدين الزيادة الأخيرة في العنف بعد الإتفاق عليها في مؤتمر برلين الأخير.

ويلزم القرار الذي قامت بصياغته بريطانيا على مدار ثلاثة أسابيع ودعت للتصويت عليه اليوم الأربعاء كافة الأطراف بوقف دائم لإطلاق النار، ويصر على امتثال كافة الأعضاء لقرار المجلس بشأن حظر الأسلحة المفروض منذ عام 2011، كما يشير إلى التزام جميع المشاركين في اجتماع برلين بالامتناع عن التدخل في الصراع في ليبيا وشؤونها الداخلية، ويعرب عن قلقه إزاء تزايد مشاركة المرتزقة الأجانب في ليبيا، كما سيرحب بمحادثات جنيف التي بدأ شقها الأول الأسبوع الماضي.

و يصل مشروع القرار الذي واجه معارضة روسية وجنوب أفريقية خلال الأسابيع الماضية اليوم إلى مرحلة التصويت في مجلس الأمن بعد أن وافق أمس على تمديد الإذن باتخاذ تدابير ضد التصدير غير المشروع للمنتجات البترولية، بما في ذلك النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة من ليبيا حتى 30 من أبريل 2021، بما في ذلك عمليات التفتيش التي تقوم بها الدول الأعضاء للسفن المخصصة في أعالي البحار.

واعتمد المجلس القرار 2509 لعام 2020 بتصويت بأغلبية 14 صوتا مقابل لا شيء مع امتناع عضو واحد عن التصويت مع امتناع روسيا التي رأى مندوبها أن القرار لم يتضمن أي من تعليقات وملاحظات بلاده، واصفا القرار بأنه لغة جديدة لبقية الأطراف الدولية في ليبيا للاستيراد غير القانوني للمنتجات الليبية النفطية، فيما جدد المجلس أيضا ولاية فريق الخبراء الذي يساعد لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1970 لعام 2011 بشأن ليبيا حتى 15 مايو 2021.

وألزم القرار الفريق بتقديم تقرير مؤقت إلى المجلس على أعماله في موعد لا يتجاوز 15 سبتمبر 2020 ، وتقرير نهائي في موعد لا يتجاوز 15 مارس 2021 بعد مناقشة مع اللجنة.

ويواجه المجلس اليوم التحدي الأكبر بين أعضائه بعد سنوات من الاتهامات التي تواجه الأمم المتحدة ومجلسها الأمني بعد القدرة على السيطرة على أعضائه وعدم إمكانية تنفيذ قراراتها الدولية في الوقت الذي لا تزال المعارضة الروسية تشكل التحدي الأكبر أمام مشروع القرار البريطاني ومجلس الأمن الدولي.

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