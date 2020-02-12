وصول مضخات مياه لمدينة الكفرة

وصلت أمس إلى مدينة الكفرة مضخات مياه متعددة الأحجام والقوة بناء على خطة مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة لتنفيذ بعض المشروعات بالبلدية.

وبين المكتب الاعلامي بالمجلس التسييري، أنه تم استلام المضخات من قبل مدير شركة المياه بالكفرة عمر عبد الرحمن ومدير المخازن بالشركة محمد الله جابه.

وكان المجلس التسييري للبلدية قد وضع خطة بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي بالكفرة تشمل حفر آبار للمياه وتوفير مضخات ومد خطوط المياه وربطها بين الشبكات بكل منطقة لحل مشكلة مياه الشرب بالمدينة.