الشروع في توزيع غاز الطهي للمواطنين بتمنهنت والزيغن وسمنو

وصلت مؤخرا الى مناطق بلدية وادي البوانيس (تمنهنت، الزيغن، سمنو) ثلاث شاحنات محملة بأسطوانات غاز الطهي قادمة من مستودعات راس المنقار بالمنطقة الشرقية.

وتقدر الشحنة بحوالي 1470 أسطوانة حيث شرع في توزيعها على المواطنين، كلا حسب منطقته.

تأتي هذه الخطوة ضمن الخطة التي وضعها آمر منطقة سبها العسكرية اللواء طيار محمد المدني الفاخري الذي أصدر تعليماته بضرورة توفير احتياجات المواطنين من المحروقات وغاز الطهي لكافة سكان منطقة سبها وتوفير الاحتياجات اللازمة للمواطنين بالمنطقة الجنوبية والتخفيف من معاناة المواطنين.

وقال المكتب الاعلامي لبلدية البوانيس بان شحنات مماثلة من الغاز والوقود ستصل تباعا إلى مدينة سبها خلال الفترة القادمة.

يشار إلى أن مناطق الجنوب تشهد ارتفاعا في سعر اسطوانة الغاز بالسوق الموازي والتي تجاوزت المائة دينار ليبي.