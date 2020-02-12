«آكي»: دي مايو وصل إلى طرابلس للقاء السراج وباشاغا

وصل وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو إلى العاصمة طرابلس، اليوم الأربعاء، حسب ما صرحت به مصادر دبلوماسية إلى وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وقالت المصادر، التي لم تسمها الوكالة، إن «دي مايو سيلتقي رئيس المجلس الرئاسي فائز السرّاج ووزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا».

ونوهت الوكالة بأن زيارة دي مايو تأتي عقب لقاء عقده مساء أمس مع نظيره الفرنسي جان إيف لو دريان، و«الذي كانت ليبيا أحد الموضوعات الرئيسية خلاله».

والزيارة الأخيرة لـ«دي مايو» إلى ليبيا كانت في 17 ديسمبر عندما ذهب إلى بنغازي للقاء القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، بعد لقائه مع السراج في طرابلس.

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