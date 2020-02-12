عميد بلدية البوانيس يتفقد سير العملية التعليمية

قام عميد بلدية وادي البوانيس المكلف عبدالقادر اليفاوي، رفقة عدد من أعضاء مجلس أولياء الأمور ومراقب تعليم البوانيس بجولة تفقدية لمدرسة أبن سينا الثانوية بمنطقة سمنو للاطلاع على سير الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول لهذا العام.

وتابع اليفاوي والمرافقين له قاعات الامتحانات ولجان المراقبة وسير الامتحانات بها؛ وتهدف هذه الزيارة إلى الرفع من معنويات الطلبة وحثهم على المزيد من الاجتهاد والمثابرة وتذليل أي صعوبات أو مشاكل قد تواجههم خلال فترة الامتحانات.