نقابة المحامين ببنغازي تثمن دور الحكومة الليبية في إعادة الاستقرار إلى بنغازي

ليبيا – أثنت نقابة محاميي بنغازي على دور الحكومة الليبية الداعم للقوات المسلحة والذي وفر كافة الخدمات للمواطنين في شرق البلاد وغربها وجنوبها.

نقابة محاميي بنغازي ثمنت بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية دور الحكومة في إعادة الاستقرار إلى بنغازي وتحريك عجلة المشاريع التنموية فيها وذلك خلال استقبال عدد من أعضاء النقابة من قبل رئيس عبدالله الثني.

وبحث الثني مع ممثلي النقابة بحضور وكيل عام وزارة العدل خالد أمراجع نجم ومدير الإدارة القانونية بديوان مجلس الوزراء صلاح ماضي بعض المشاكل التي تواجه المحامين بصفة عامة والنقابة بصفة خاصة.

وأكد رئيس الحكومة على دور النقابة،موضحا أنه سيقدم كافة الدعم لها وسيذلل الصعاب أمامها لتقوم بمهامها المنوطة بها.

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