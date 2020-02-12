بلدية الغريفة تبحث عمل المؤسسات الخدمية بالمنطقة

عقد بمحلة القعيرات، اجتماعا ضم المجلس البلدي الغريفة وأعيان وحكماء واللجنة الاجتماعية وعدد من نشطاء المجتمع المدني ومدراء المؤسسات الشبابية والتعليمية والصحية والعناصر النسائية بمحلة القعيرات.

تركز الاجتماع على مطالب واحتياجات المواطنين في مختلف القطاعات من مشاريع البنية التحية والمياه والصرف الصحي والصحة والتعليم ومراكز خدمات المرأة المتعلقة بالمشاريع الصغرى.

وأكد عدد من نشطاء المجتمع المدني على ضرورة الاهتمام بالشباب والروابط الشبابية الموجودة في مناطق البلدية ودعم مشاريع الرياضة في نادي الامل وتذليل كافة العراقيل والصعوبات التي تواجه عمل المؤسسات الخدمية بالمنطقة.

من جانبه أكد عميد وأعضاء المجلس البلدي الغريفة، بأن مساعي تبذل لحلحلة كافة المختنقات في مناطق البلدية على رغم من عدم وجود ميزانيات لمشاريع البنية التحتية، حيث تم إحالة عدد من المذكرات للجهات ذات الاختصاص تتضمن المشاريع الأساسية التي تحتاجها محلات البلدية.