أخبار ليبيا24 كشف آمر سلاح المدفعية في قوات مصراتة التابعة لحكومة الوفاق عقيد فرج اخليل رئيس الأركان التابع لحكومة الوفاق اللواء محمد الشريف أنه لا يملك إلا قلم حبر فقط، لأنه مقيد بقرارات رئيس الحكومة فايز. وقال اخليل عبر متشور في صفحته الشخصية على “فيسبوك” أن الشريف لايقدم ولا يؤخر شيء، مع 4 حراس ليس […]

