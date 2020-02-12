العقوري : نثمن مساعي دول المغرب العربي لدعم استقرار ليبيا

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري اليوم، أن اللجنة تتواصل مع أمين اتحاد دول المغرب العربي الطيب البكوش، وتدعم مساعيه المبذولة لتنظيم قمة مغاربية لمناقشة القضايا المشتركة في المنطقة دعما لاستقرار ليبيا.

كما أكد العقوري أن لجنة الخارجية تقدر أهمية العمل المشترك مع دول المغرب العربي من أجل دعم استقرار ليبيا، ورفض التدخلات الخارجية في المنطقة، مشيرا إلى أن اللجنة تبذل مساعي لتقريب وجهات النظر مع المسؤولين في دول المغرب العربي حول القضايا المشتركة، للوصول إلى تفاهمات في مواجهة التحديات التي تواجه هذه الدول.

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