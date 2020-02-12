الصين تطالب مجلس الأمن توخي الحذر بشأن العقوبات على ليبيا

طالب نائب الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة وو هاي تاو، اليوم الأربعاء، مجلس الأمن الدولي بتوخي الحذر في مسألة العقوبات على ليبيا.

وقال تاو – في كلمة أمام مجلس الأمن-إن الصين ترى أن العقوبات ليست هي الغاية النهائية، ولكنها وسيلة يجب أن تخدم دوما التسوية السياسية للقضايا ذات الصلة، كما إن ليبيا تواجه تحديات عديدة مثل الوضع الأمني الهش وقوى الإرهاب المنتشرة وقضايا بارزة بمجال اللاجئين والهجرة.

ودعا تاو، المجتمع الدولي إلى احترام سيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها، ودعم تقدم العملية السياسية التي يقودها ويمتلكها الليبيون، تحت رعاية الأمم المتحدة.