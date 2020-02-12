إيطاليا تُطيح بـ”مُهرّب ليبي” خطير على أراضيها

تمكنت السلطات في إقليم كالابريا الإيطالي، من ضبط ليبي من مدينة زوارة يدعى “غالي مسعود الحصائري”، لاتهامه بتهريب البشر من ليبيا إلى إيطاليا.

وقال مصدر إن الحصائري، البالغ من العمر 38 عاما، وصل إلى إيطاليا كمهاجر، إلا أن السلطات ألقت القبض عليه بعد أن تعرف عليه مهاجر صومالي.

ولفت إلى أن الحصائري يواجه تهما بتعذيب مهاجرين بمراكز الإيواء في زوارة. وتم عرضه الثلاثاء على النيابة في مدينة كروتوني جنوبي إيطاليا، ووجهت له تهما بالقتل والتعذيب، في انتظار أن تبدأ محاكمته أمام المحاكم الإيطالية المختصة.

وفي ذات السياق، ضبطت السلطات الإيطالية يوم الاثنين شخصا اسمه OGAIS JOHN، يلقب بـ”رامبو” وله علاقة بنشاط غالي الحصائري في ليبيا، ووجهت له أيضا تهما بالقتل والتعذيب.

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