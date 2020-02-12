فيلم عن ليبيا بمقر مجلس الشيوخ الإيطالي

تستضيف صالة تزوكاري بمقر رئاسة مجلس الشيوخ، قصر (جوستينياني)، غدا الخميس عرضا لفيلم وثائقي يروي قصة الإيطاليين في ليبيا.

ويأتي هذا الفيلم بمناسبة الذكرى الــ50 لإعادة الجالية الإيطالية من ليبيا، وقد حمل عنوان “بحر تاريخنا”، لمؤسسة (لوتشي) للإنتاج السينمائي، ومن إخراج جوڤانا غالياردو.

وتمت إقامة هذا الحدث بعد مبادرة لرئيس اللجنة البرلمانية المشتركة، السيناتور بييرفيرديناندو كازيني، الذي سيترأس الأمسية، والتي من المفترض أن يكون ضمن فعالياتها خطاب ترحيب من قبل رئيسة مجلس الشيوخ، ماريا إليزابيتا البيرتي كازيلاتي، يليه عرض الفيلم الذي يُعهد السرد التاريخي فيه إلى الصحفي والكاتب باولو مييلي، تليه مداخلات لكل من رئيس مؤسسة (لوتشي) روبرتو تشيكوتّو ورئيسة رابطة الإيطاليين الذين أعيدوا إلى إيطاليا من ليبيا، جوفانا أورتو، ومن المتوقع أن يختتم الحدث بمدخلة لوزير الخارجية لويجي دي مايو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية