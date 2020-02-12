العقوري: لقاء عقيلة والغنوشي يهدف لتعزيز التفاهم مع المغرب العربي

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، اليوم الأربعاء، أن لجنة الخارجية بمجلس النواب والحكومة الليبية تقدر أهمية العمل المشترك مع دول المغرب العربي من أجل دعم استقرار ليبيا ورفض التدخلات الخارجية في المنطقة.

وأوضح العقوري، في تصريح للمكتب الإعلامي لمجلس النواب، أن لجنة الخارجية تبذل مساعي كبيرة لتقريب وجهات النظر مع المسؤولين في دول المغرب العربي حول القضايا المشتركة وللوصول الى تفاهمات مشتركة لمواجهة التحديات التي تواجه ليبيا.

وقال العقوري، “إن لقاء رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح مع رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي يأتي في ذلك السياق تقديرا لأهمية التعاون مع الجانب التونسي وفي إطار تعزيز العلاقات بين الشعبين الشقيقين”، مضيفا أن لجنة الخارجية تقدر المواقف التونسية الداعمة للسلطة الشرعية المتمثلة في مجلس النواب الليبي.

كما كشف العقوري، عن تواصل اللجنة مع أمين اتحاد دول المغرب العربي الطيب البكوش، ودعم مساعيه المبذولة لتنظيم قمة مغاربية لمناقشة القضايا المشتركة في المنطقة دعما لاستقرار ليبيا.