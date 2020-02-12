البعثة الأممية: لم نتحصل على إذن لنقل موظفينا إلى ليبيا

عبرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن أسفها لعدم حصول رحلاتها الجوية الدورية التي تنقل موظفيها من وإلى ليبيا على إذن من الجيش الوطني الليبي للهبوط في ليبيا.

وأشارت البعثة إلى أن هذا الأمر قد تكرر في عدة مناسبات خلال الأسابيع الماضية، معربة عن قلقها البالغ إزاء هذا الأمر حيث إن منع رحلاتها الجوية من السفر من وإلى ليبيا سيعرقل بشدة مساعيها الإنسانية والمساعي الحميدة – حسب وصفها – والتي تبذلها في الوقت الذي يعمل فيه جميع موظفوها بلا هوادة للمضي في الحوار الليبي- الليبي في مساراته الثلاثة وتقديم المساعدة الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين الأكثر تضرراً من النزاع حسبما ورد عن البعثة.

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