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البعثة الأممية: لم نتحصل على إذن لنقل موظفينا إلى ليبيا

تم النشر منذُ 36 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عبرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن أسفها لعدم حصول رحلاتها الجوية الدورية التي تنقل موظفيها من وإلى ليبيا على إذن من الجيش الوطني الليبي للهبوط في ليبيا.

وأشارت البعثة إلى أن هذا الأمر قد تكرر في عدة مناسبات خلال الأسابيع الماضية، معربة عن قلقها البالغ إزاء هذا الأمر حيث إن منع رحلاتها الجوية من السفر من وإلى ليبيا سيعرقل بشدة مساعيها الإنسانية والمساعي الحميدة – حسب وصفها – والتي تبذلها في الوقت الذي يعمل فيه جميع موظفوها بلا هوادة للمضي في الحوار الليبي- الليبي في مساراته الثلاثة وتقديم المساعدة الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين الأكثر تضرراً من النزاع حسبما ورد عن البعثة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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