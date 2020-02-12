البعثة الأممية تصدر بيان حول الجولة الثانية من المباحثات الخاصة بالمسار الاقتصادي والمالي

ليبيا – أصدرت البعثة الأممية لدى ليبيا بياناً توضيحاً حول الجولة الثانية من المباحثات الخاصة بالمسار الاقتصادي والمالي المنعقدة في القاهرة.

البعثة الأممية أكدت وفقاً للموقع الرسمي التابع لها على أن المشاركون اتفقوا على أن التشظي المؤسسي الذي طال أمده في ليبيا والسياسات المتباينة قد أثرا بشكل سلبي على الوضع الإقتصادي لا سيما القطاع المصرفي.

وخلص المشاركون إلى أن ثمة حاجة إلى هذه اللجنة لتعمل على القضايا التي تشكل أحد الشواغل الأكثر إلحاحاً حتى يتم تشكيل حكومة وطنية موحدة.

وستركز اللجنة في مستهل عملها على تحسين إدارة الإيرادات وتوزيعها، لاسيما كيفية تعزيز الشفافية واللامركزية فضلاً عن العمل على معالجة الأزمة المصرفية الملحة كما تدارس الخبراء التحديات والفرص المتاحة لإعادة الإعمار والتنمية، وسيتم إنشاء ثلاث مجموعات عمل لمعالجة هذه المسائل في الأسابيع المقبلة.

البعثىة الأممية أشارت إلى أن إجتماع الخبراء الإقتصاديين الليبيين في القاهرة يأتي كجزء من الخطوة الأخيرة لخطة الخطوات الثلاث التي طرحها الممثل الخاص للأمين العام، غسان سلامة والرامية إلى تحقيق تسوية شاملة ودائمة تعالج الأسباب الكامنة وراء الأزمة الليبية وإتفق الخبراء على عقد الإجتماع القادم في أوائل مارس.

وتمت دعوة ممثلي المجتمع الدولي لإحاطة قدمها المشاركون بشأن النتائج التي توصل إليها الإجتماع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية