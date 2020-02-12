العقوري: نقدر أهمية العمل المشترك مع دول المغرب العربي من أجل دعم استقرار ليبيا

ليبيا – صرح رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري أن لجنة الخارجية بالبرلمان والحكومة الليبية تقدر أهمية العمل المشترك مع دول المغرب العربي من أجل دعم استقرار ليبيا ورفض التدخلات الخارجية في المنطقة .

العقوري قال بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب إن لجنة الخارجية تبذل مساعي كبيرة لتقريب وجهات النظر مع المسؤولين في دول المغرب العربي حول القضايا المشتركة وللوصول الى تفاهمات مشتركة لمواجهة التحديات التي تواجه دولنا .

وأكد أن لقاء رئيس البرلمان عقيلة صالح مع رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي يأتي في ذلك السياق تقديرا لأهمية التعاون مع الجانب التونسي وفي إطار تعزيز العلاقات بين الشعبين الشقيقين .

وأضاف:”نقدر المواقف التونسية الداعمة للسلطة الشرعية المتمثلة في مجلس النواب الليبي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي بمقره الدستوري بمدينة بنغازي والذي جاء نتيجة انتخابات حره”.

رئيس لجنة الشؤون الخارجية كشف عن تواصل اللجنة مع امين اتحاد دول المغرب العربي الطيب البكوش ودعم مساعيه المبذولة لتنظيم قمة مغاربية لمناقشة القضايا المشتركة في المنطقة دعما لاستقرار ليبيا.