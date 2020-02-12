باحث في السياسات الدولية: الاتحاد الأفريقي لن يحصل على دور فعال بمسار المبادرات الدولية لحل الأزمة الليبية

ليبيا – إستبعد الباحث في العلاقات والسياسات الدولية بمركز جنيف للأبحاث ناصر زهير أن يتمكن الاتحاد الأفريقي من الحصول على دور فعال في مسار المبادرات الدولية لحل الأزمة الليبية.

زهير رأى في تصريحات لبرنامج “LIVE” على قناة “NEWS 218” أمس الثلاثاء أن الاتحاد الأفريقي تأخر بتدخله لحل أزمة ليبيا إلا أنه يحاول إستغلال الاهتمام الدولي بملف الأزمة المتشابكة ليحصل على مكانة له في خارطة القوى العالمية.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة لا تريد خسارة الاهتمام الأفريقي ولكنها لا تثق بقدرة الدول الأفريقية لحل الأزمة الليبية.

كما قال إن تشكيل تحالف من دول جوار ليبيا قد يكون له تأثير أقوى من جعل الاتحاد الأفريقي يستلم زمام الأمور في ليبيا وقد يلعب تشكيل دول الجوار قوى حقيقية لمراقبة وقف إطلاق النار ومراقبة الحدود المشتركة مع ليبيا دورا إيجابياً.

ونوّه إلى أن الاتحاد الأوروبي لن يسمح بذلك خاصة مع إصراره الأخير على إعادة تفعيل عملية صوفيا لمراقبة المياه الإقليمية الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية