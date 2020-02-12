حركة نشطة في ميناء بنغازي البحري

شهد ميناء بنغازي البحري حركة ملاحية نشطة للسفن التجارية خلال الأسبوع الجاري حيث دخلت الميناء سفينة نقل الحاويات “إيجي فيوتشر” التابعة للوكيل الملاحي شركة عبر أعالي البحار وعلى متنها 466 حاوية بضائع وسلع مختلفة بالإضافة إلى 63 حاوية سيارات من استيراد أمريكي و 100 سيارة جديدة.

كما استقبل الميناء السفينة “سي كوين” التابعة لشركة ليبيا التضامن للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 4650 طن من مادة الإسمنت أكياس بالإضافة إلى وصول السفينة “كنت شيب جوي” التي تتبع الوكيل الملاحي شركة البحر المتوسط للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 333 حاوية محملة بكافة البضائع المختلفة ومن جهتها أضافت إدارة ميناء بنغازي رسو السفينة “هارموني لايف” لنقل المواشي والتي تتبع شركة الدوسر للتوكيلات الملاحية محملة بـ 7100 رأس من الأغنام قادمة من رومانيا.

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