مطالب بتفعيل مكتب الجوازات بمحلة قراقرة ببلدية الغريفة

على ضوء مطالبة أهالي اوباري بتفعيل وفتح مكتب استخراج الجوازات، قام عميد بلدية الغريفة عبدالستار السنوسي، برفقة عدد من أعضاء المجلس البلدي الغريفة بزيارة لمقر الجوازات بمحلة قراقرة للاطلاع على سير العمل ومعرفة العراقيل والصعوبات التي تواجه إدارة الفرع من ممارسة أعمالها.

وأكد عميد وأعضاء المجلس البلدي، بأنه سيتم توفير بعض الاحتياجات الأساسية لإمكانية العمل على بدء اعادة تفعيل الفرع في أقرب وقت ممكن وتقديم خدماته للمواطنين وطالبوا مدير الفرع بضرورة الإسراع في فتح الجوازات إسوة بمختلف فروع المنطقة الجنوبية.