المالية: 250 ـ 300 مليون دينار وفر في بند المرتبات شهريا

قال بيان صادر عن وزارة المالية بحكومة الوفاق إن الوفر الذي تحقق في الباب الأول (المرتبات) يتراوح بين 250 ـ 300 مليون دينار شهريا، وذلك كنتيجة لعمل لجنة ترشيد المرتبات.

وأكد بيان الوزارة الصادر اليوم الأربعاء أن لجنة ترشيد المرتبات مستمرة في أعمالها وفقا للسياق الإداري والفني المعمول به.

وأشار البيان إلى معضلة تضخم أعداد الموظفين وتعدد الوحدات الإدارية دون وجود هيكلية واضحة ومعتمدة.

جاء البيان لإيضاح حديث وزير المالية فرج بومطاري أمس عن المرتبات، إذ أشار إلى «وجود تفاوت كبير فيها»، منوها بأن الفارق بين الحدين الأدنى والأقصى يبلغ 40 ضعفا، في حين تبلغ النسبة العالمية 10 أضعاف في الفارق فقط، مشيرا إلى أن مشكلة المرتبات تتمثل في الخلل الموجود في الهيكلية العامة في الدولة، فضلا عن تضخم الكادر الوظيفي.

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