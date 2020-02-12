مجلس الأمن الدولي يبحث الوضع في ليبيا

صوت مجلس الأمن أمس لصالح القرار ألفين وخمسمئة وتسعة القاضي بتمديد نظام العقوبات المفروضة على ليبيا.

وأيدت القرار الذي قدمت مشروعه ألمانيا والمملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية أربع عشرة دولة، وامتنعت روسيا عن التصويت.

هذا ويعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة حول ليبيا للتصويت على مشروع قرار بريطاني يدعم وقفا دائما لإطلاق النار، حسبما أفادت به الأمم المتحدة.

وأوضحت الأمم المتحدة أن بريطانيا طلبت التصويت بعدما أعدت النص الذي تجري مشاورات في شأنه منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، مشيرة إلى أن مشروع القرار يؤكد على الحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا دون شروط، ويدعو الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي إلى المساعدة في الإشراف على وقف إطلاق النار المقترح، كما يدعو إلى استمرار المحادثات بين الأطراف الليبية.

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