مستشفى طرابلس الجامعي يتسلم أجهزة أشعة حديثة

تسلم مستشفى طرابلس الجامعي، شحنة من الأجهزة والمعدات الطبية تضمنت 4 أجهزة أشعة متنقلة تعمل بتقنيات حديثة ومتطورة تختص بتصوير المريض في الحالات الحرجة داخل أقسام العنايات والعمليات والإسعاف.

وشملت الشحنة التي تسلمها المستشفى أجهزة موجات فوق الصوتية ثابتة ومتحركة متطورة خاصة بأقسام القلب Echocardiograms والأوعية الدموية والشرايين Doppler US، وأجهزة تخطيط نبض القلب Holter ECG وأجهزة متابعة ضغط الدم Holter BP وأجهزة تخطيط القلب ECG تعمل بأحدث الطرق العلمية اللاسلكية.

وأوضح المكتب الاعلامي بوزارة الصحة انه سيجري تركيب جهاز رنين مغناطسي MRI متطور ثانٍ في وحدة الرنين بقسم الأشعة التشخيصية وتركيب جهاز تصوير مقطعي محوسب متطور CT-SCAN، فضلًا عن تجهيز حجرات أجهزة الأشعة السينية للعيادات الخارجية تمهيداً لدخول مبنى القسم مرحلة الصيانة والتطوير.

كما انتهت أعمال تركيب جهاز التصوير المقطعي التماثلي CT Simulator (الخاص بتحديد توجيه الأشعة العلاجية ثلاثية الأبعاد) وسيدخل الخدمة فور انتهاء تجارب التشغيل، فيما ستبدأ أعمال تركيب معجل خطي حديث ومتطور وجهاز “جاما كاميرا” حديث إشعاعي من صنع شركة”GE“، الأمريكية خلال الأيام القادمة.

يشار إلى أن قسم جراحة الوجه والفكين بمستشفى طرابلس الجامعي سيدخل قريبًا طور الصيانة وسيجري تطوير القسم وتركيب كراسي أسنان حديثة، وجهاز أشعة خاص بالأسنان والوجه.