«البحث الجنائي» طرابلس يعثر على سيارة مسروقة

عثر رجال التحري بمكتب البحث الجنائي طرابلس على سيارة بُلّغ عن سرقتها يوم الأحد الماضي.

تعود بداية الواقعة إلى بلاغ تقدم به مواطن إلى مركز شرطة الحي الصناعي بسرقة ثلاثة أشخاص لسيارته تحت تهديد السلاح، حسب بيان مكتب العلاقات العامة بمديرية أمن الجزائر على صفحته في موقع التواصل «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وبجمع المعلومات، توصل رجال التحري أن المتهمين مقيمون في منطقة الدريبي بالعاصمة طرابلس، حيث تم القبض عليهم هناك، إضافة إلى ضبط السيارة، واتخذت الإجراءات القانونية مع المتهمين، وتم إحالتهم إلى مركز الشرطة حي الصناعي.

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