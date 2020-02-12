شكري ومستشار الأمن الأمريكي يؤكدان على ضرورة التصدي لانتقال المقاتلين الإرهابيين إلى ليبيا

ليبيا – التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس الثلاثاء مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين خلال تواجده بواشنطن للمشاركة في مفاوضات سد النهضة.

شكري وأوبراين أكدا بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية المصرية على ضرورة تعزيز التنسيق بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية حول القضايا الإقليمية المرتبطة بالشرق الأوسط وبشكل أخص الوضع في ليبيا بما في ذلك ضرورة مكافحة الإرهاب والتصدي لانتقال المقاتلين الإرهابيين إلى ليبيا ومنها إلى دول الساحل والصحراء وبما يدعو إلى تكثيف التنسيق والتعاون لتعزيز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية والقضاء التام على ظاهرة الإرهاب.