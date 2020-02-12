مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار بشأن وقف إطلاق النار في ليبيا

العنوان_ليبيا

كشفت مصادر دبلوماسية أن جلسة لمجلس الأمن الدولي ستعقد اليوم الأربعاء للتصويت على مشروع قرار يدعم وقف إطلاق النار في ليبيا ليصبح أول نص ملزم يتبناه مجلس الأمن منذ بداية أبريل الماضي.

مشروع القرار يؤكد وفقاً لـ “قناة العربية” على ضرورة وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا في أول فرصة ومن دون شروط مسبقة.