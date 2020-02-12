الملف الليبي على طاولة الاجتماعات المصرية الأمريكية

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس الثلاثاء، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، لبحث عدد من الملفات ومن بينها الملف الليبي.

وأكد شكري وأوبراين، خلال المقابلة على ضرورة تعزيز التنسيق بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية حول القضايا الإقليمية المرتبطة بالشرق الأوسط، وبشكل أخص الأزمة السورية والوضع في ليبيا بما في ذلك ضرورة مكافحة الإرهاب والتصدي لانتقال المقاتلين الإرهابيين إلى ليبيا، ومنها إلى دول الساحل والصحراء، وبما يدعو إلى تكثيف التنسيق والتعاون لتعزيز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية والقضاء التام على ظاهرة الإرهاب.