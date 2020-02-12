السراج يلتقي وزير الخارجية الإيطالي في طرابلس

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الإيطالي لويدجي دي مايو، لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا وعدد من ملفات التعاون المشترك.

وجدد الوزير الإيطالي، خلال اللقاء الذي عقد بطرابلس، دعم إيطاليا الكامل للمسار السياسي، ولمخرجات مؤتمر برلين، ومن أهمها وقف التدخلات الخارجية وفرض حظر على الأسلحة وإقرار وقف لإطلاق النار ووضع آليات فعالة لتنفيذ ذلك.

من جانبه رحب السراج، بزيارة الوزير الإيطالي، مشيداً بالجهود الإيطالية التي بذلت طوال السنوات الماضية لمساعدة ليبيا على الخروج من الأزمة الراهنة.

وأشار السراج، إلى أن مثل هذه اللقاءات تتيح الفرصة للتشاور وتبادل وجهات النظر، قائلا “وقف التدخلات الخارجية السلبية والتزام الطرف المعتدي بمخرجات برلين يتطلب موقفا حازما من المجتمع الدولي، وبدون هذا الحزم سيستمر تدفق الأسلحة وستتواصل الانتهاكات “.

كما تطرق اللقاء، إلى موضوع إغلاق المواقع النفطية، كما تم بحث التنسيق المشترك في مواجهة الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى أهمية التنمية المكانية.

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