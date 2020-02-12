باشاغا لـ”دي مايو”: هذا الأمر سيؤدي إلى إنهاء الهدنة وتفجر الوضع من جديد في طرابلس

إلتقى وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق “فتحي باشاغا” صباح اليوم الأربعاء بطرابلس بوزير الخارجية الإيطالي دي مايو والوفد المرافق له الذي يزور ليبيا حالياً, وبحضور سفير ليبيا لدي الإتحاد الأوروبي ومدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية وعدد من مدراء الإدارات بوزارة الداخلية.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، رحب باشاغا بوزير الخارجية الإيطالي والوفد المرافق له, معتبراً بأن هذه الزيارة تأتي في إطار دعم إيطاليا لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً.

وأشار باشاغا إلى أن الحرب التي يشنها (حفتر) لا زالت قائمة وأن الهدنة لا زالت هشة، وأن العاصمة طرابلس تتعرض للقصف شبه يومي، وإن هذا القصف سيؤدي إلى إنفجار جديد من الصعب تحمله، رغم جدية حكومة الوفاق بشأن الهدنة.

وفيما يتعلق بمسألة الهجرة غير الشرعية، أكد الوزير بأن الدولة الليبية تبذل كل الجهد لمعالجة هذه الظاهرة وأن الحل يبدأ من الجنوب الليبي ومن الدول الأفريقية التي يتدفق منها هؤلاء المهاجرين والتي تعاني من الفقر مما يلجأ العديد منهم للهجرة إلى الدول الأوروبية للحصول على الحياة الكريمة.

وأضاف باشاغا “أن فكرة توطين المهاجرين مرفوضة وغير مقبولة من قبل الليبيين، وكذا أي موضوع آخر يمس السيادة الليبية”.

من جهته، أكد وزير الخارجية الإيطالي أن الحكومة الإيطالية تدعم حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، وفقا للبيان.

وأشار البيان إلى أنه تم أيضاً خلال هذا الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع التي تهم البلدين الصديقين وخاصةً الأمنية منها.

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