ملف الهجرة.. أبرز النقاط في لقاء باشاغا مع وزير الخارجية الإيطالي

التقى وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، صباح اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية الإيطالي لويدجي دي مايو والوفد المرافق له الذي يزور ليبيا حالياً، وبحضور سفير ليبيا لدي الاتحاد الأوروبي ومدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية، لمناقشة عدد من المواضيع التي تهم البلدين الصديقين وخاصةً الأمنية منها.

وأكد باشاغا، خلال اللقاء الذي عقد في طرابلس، أن الدولة الليبية تبذل كل الجهد لمعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وأن الحل يبدأ من الجنوب الليبي ومن الدول الأفريقية التي يتدفق منها هؤلاء المهاجرين والتي تعاني من الفقر مما يلجأ العديد منهم للهجرة إلى الدول الأوروبية للحصول على الحياة الكريمة.

وأضاف باشاغا قائلاً “بأن فكرة توطين المهاجرين مرفوضة وغير مقبولة من قبل الليبيين، وكذلك أي موضوع آخر يمس السيادة الليبية”.