السراج: وقف التدخلات الخارجية في ليبيا يتطلب موقفا حازما من المجتمع الدولي

أخبار ليبيا 24 – سياسة

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، إن “وقف التدخلات الخارجية السلبية في ليبيا والتزام الطرف المعتدي بمخرجات برلين يتطلب موقفا حازما من المجتمع الدولي، وبدون ذلك سيستمر تدفق الأسلحة وسيواصل المعتدي انتهاكاته”.

جاء ذلك خلال استقبال السراج لوزير الخارجية الإيطالي لويدجي دي مايو اليوم الأربعاء بمقر المجلس في طرابلس، وحضر اللقاء مسؤولين سياسيين وعسكرين وأمنيين من الجانبين، وتناولت المحادثات مستجدات الأوضاع في ليبيا وعدد من ملفات التعاون المشترك.

ورحب السراج بهذه الزيارة، مشيداً بالجهود الإيطالية التي بذلت طوال السنوات الماضية لمساعدة ليبيا على الخروج من الأزمة الراهنة، مشيرا إلى أن مثل هذه اللقاءات تتيح الفرصة للتشاور وتبادل وجهات النظر، بحسب ما نشر المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق الوطني.

من جانبه جدد الوزير الإيطالي دعم بلاده وتضامنها مع حكومة الوفاق الوطني والشعب الليبي ودعمها الكامل للمسار السياسي ولمخرجات مؤتمر برلين، ومن أهمها وقف التدخلات الخارجية وفرض حظر على الأسلحة وإقرار وقف لإطلاق النار ووضع آليات فعالة لتنفيذ ذلك.

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق، أن الاجتماع تطرق إلى موضوع إغلاق القوات المعتدية للمواقع النفطية وسبل مواجهة التأثير الكارثي لهذا التصرف والذي يطال جميع الليبيين.

على صعيد آخر، بحث لقاء رئيس المجلس الرئاسي ووزير الخارجية الإيطالي موضوع التنسيق المشترك في مواجهة الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى أهمية التنمية المكانية، حيث أشاد فائز السراج بجهود إيطاليا على ما تقدمه من دعم للبلديات خلال هذا الظرف الصعب.

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