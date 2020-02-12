بوتين يبحث هاتفيا الوضع في ليبيا مع رئيس الوزراء الإيطالي

أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بحث هاتفيا مع رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي الوضع في ليبيا وأعرب عن اهتمامه باستمرار العمل المشترك في هذا السياق.

وقال الكرملين في بيان: “بمبادرة من الجانب الإيطالي جرى اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس مجلس الوزراء في الجمهورية الإيطالية جوزيبي كونتي”.

واضاف البيان “تم الإعراب عن الاهتمام بمواصلة العمل المشترك الهادف إلى تحقيق تسوية على المدى الطويل في ليبيا، تم التطرق إلى بعض قضايا التعاون الروسي الإيطالي. وتم الاتفاق على مواصلة الاتصالات على مختلف المستويات”.

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