ألمانيا وروسيا تبحثان ملف ليبيا في مجلس الأمن

بحث وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس خلال اتصالاً هاتفياً مع نظيره الروسي سيرجي لافروف الأوضاع في ليبيا.

وذكر متحدثٌ باسم وزارة الخارجية الألمانية أنه خلال الاتصال تناول الطرفان المفاوضات النصية الجارية حالياً في نيويورك من أجل التوصل إلى قرار من مجلس الأمن بشأن القرارات التي صدرت عن مؤتمر برلين بشأن ليبيا ولقاء لجنة المتابعة الدولية حول ليبيا المزمع عقده يوم الأحد المقبل.

وبين المتحدث أن الوزيران رحبا بالبداية الموفقة للمحادثات العسكرية 5 + 5 بين الأطراف الليبية المتنازعة.

وكانت البعثة الأممية قد قالت في بيان لها السبت الماضي عقب انتهاء الجولة الأولى من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والتي بدأت أعمالها الاثنين ماقبل الماضي في مقر منظمة الأمم المتحدة في جنيف بحضور ومشاركة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة أن الأطراف المجتمعة توافقت على أهمية استمرار الهدنة التي بدأت في 12من يناير الماضي وعلى أهمية احترامها وتجنب خرقها.

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