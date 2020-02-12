دولة رئيس الحكومة الليبية يلتقي معالي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب

بنغازي 12 فبراير 2020 (وال) – استقبل دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الأربعاء في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في بنغازي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور أحميد حومه.

وناقش دولته مع معالي نائب رئيس مجلس النواب الأوضاع على الساحة المحلية والدولية، وعمل الحكومة الليبية طيلة المدة الماضية لتغطية متطلبات هذه المرحلة في ظل الأزمات الخانقة .

كما ناقش دولة الرئيس مع معالي الدكتور احميد حومه أوضاع مناطق الجنوب الليبي ونتائج الاجتماعات السابقة التي اتخذت في هذا الصدد.(وال – بنغازي) ا م

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