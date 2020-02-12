دولة رئيس الحكومة الليبية يصدر تعليماته بضرورة إنشاء مجمع المحاكم والنيابات بمدينة البيضاء

بنغازي 12 فبراير 2020 (وال) – أصدر دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الأربعاء تعلياته بضرورة إنشاء مجمع المحاكم والنيابات بمدينة البيضاء، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في بنغازي مع وكيل عام وزارة العدل المستشار خالد نجم، ووكيل الوزارة لشؤون الديوان المستشار عيسى الصغير.

واطلع دولته على سير عمل الوزارة والجهات التي تتبعها وتشرف عليها، وأبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه مشاريع البنية التحتية للقطاع، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بالقضاء وتسهيل كل ما من شأنه تفعيل دوره وتعزيز مكانته. (وال – بنغازي) ا م

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