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بوابة إفريقيا الإخبارية/ قرنادة |

12 February, 2020

أصدر رئيس الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني ،اليوم الأربعاء ،تعلياته بضرورة إنشاء مجمع المحاكم والنيابات بمدينة البيضاء، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في بنغازي مع وكيل عام وزارة العدل المستشار خالد نجم، ووكيل الوزارة لشؤون الديوان المستشار عيسى الصغير.

واطلع الثني وفق ما أفاد به المكتب الإعلامي للحكومة الليبية ،على سير عمل الوزارة والجهات التي تتبعها وتشرف عليها، وأبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه مشاريع البنية التحتية للقطاع، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بالقضاء وتسهيل كل ما من شأنه تفعيل دوره وتعزيز مكانته.