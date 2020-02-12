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بوابة إفريقيا الإخبارية/ قرنادة |

12 February, 2020

أصدر مجلس وزراء الحكومة الليبية برئاسة عبدالله الثني ،قرارا يقضي بالموافقة على إدارة بلدية العامرية بمجلس تسييري وتسمية سبعة أعضاء للمجلس.

وقضى قرار المجلس رقم (163) لسنة 2020 ميلادي الصادر بتاريخ 11 فبراير 2020 ميلادي، بتسمية عبدالكريم بن سالم رئيسا للمجلس، فيما ضم في عضويته السادة، مراد ضو نصر، مصطفى امحمد الجابري، وليد محمد غوار، خليفة عبدالغني حمربطان، فيصل ميلود أبو حلالة إضافة إلى السيدة ابتسام اشتيوي العزيبي.

ومنح القرار لرئيس المجلس التسييري وأعضائه أحقية ممارسة الاختصاصات وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لعمل البلديات، على أن يعمل به من تاريخ صدوره، مطالبا الجهات المعنية بتنفيذه.