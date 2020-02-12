مصرف الجمهورية: بطاقة بلاتينيوم جديدة ورفع سقف سحب النقد الأجنبي

قال مدير إدارة البطاقات الإلكترونية بمصرف الجمهورية أسامة بن علي إن المصرف استحدث بطاقة بلاتينيوم جديدة يصل فيها حد السحب اليومي من النقد الأجنبي إلى 2500 دولار نقدا، و3500 دولار لشراء السلع.

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وأضاف بن علي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء أن المصرف رفع أيضا سقف السحب اليومي عبر بطاقات الماستر كارد لشراء السلع من 1500 دولار إلى ألفي دولار، فيما بقي حد السحب النقدي عبر البطاقات ذاتها عند حد ألف دولار يوميا.

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