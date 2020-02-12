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بوابة إفريقيا الإخبارية/ قرنادة |

12 February, 2020

استقبل رئيس الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الأربعاء ،بمكتبه في ديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير، الذي وصل الليلة البارحة على رأس وفد رفيع إلى مدينة بنغازي، وذلك في إطار زيارة عمل يجريها إلى ليبيا.

وضم وفد اللجنة الذي عقد اجتماعا ،بحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي عبدالهادي الحويج، و وزير الصحة سعد عقوب، والأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الليبي مرعي الدرسي، كل من نائب إدارة العمليات على مستوى قارة إفريقيا باتريك يوسف، ورئيسة بعثة الصليب الأحمر في ليبيا مارين جسار، ومسؤول قسم التعاون بالصليب الأحمر صالح المثلوثي، ومسؤول قسم العلاقات بالصليب الأحمر أنيس قنديل، ومدير مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر ببنغازي شرف أبو عمشة.

وتأتي الزيارة في إطار رسمي يقوم بها رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير والوفد المرافق له، سعيا من اللجنة لتقوية العلاقات مع السلطات الليبية، من خلال العمل عبر كبار المسؤولين في الحكومة الليبية.

وبحث الاجتماع آليات التشبيك مع اللجنة عبر السلطات المحلية في تسهيل عملها الإنساني كجهة محايدة هدفها التخفيف من معاناة السكان في أماكن النزاعات وغيرها ،وآليات عمل اللجنة وجمعية الهلال الأحمر الليبي في تخفيف المعاناة الإنسانية للمواطنين خاصة قاطني تلك المناطق.

وأشار رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير ،إلى نقاش عميق حول كيفية الاستجابة الطارئة للنزوح أو اندلاع اشتباكات مسلحة في مناطق مختلفة من البلد، عبر مساعدات انسانية وطبية وغذائية وغيرها، لافتا إلى أن الحيز الأكبر من النقاش دار حول بناء القدرات المؤسسية في ليبيا.

وقال إن المرحلة تتطلب التفكير للأمام من خلال نقل الخبرات وتطوير للقدرات في المؤسسات التي يمكن التعاون معاها بشكل دائم وليس بشكل طاريء، مشددا على الجميع ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني.